Ucraina: Borrell arrivato a Kiev, trasmetto il "più forte messaggio di sostegno dell'Ue"

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, è arrivato questa mattina a Kiev, in Ucraina. Come riferito dallo stesso Borrell su Twitter, il suo arrivo a Kiev servirà a "trasmettere il più forte messaggio di sostegno dell'Ue a tutti i cittadini ucraini che difendono il loro Paese. L'assistenza dell'Ue ha raggiunto i 50 miliardi di euro dall'inizio della guerra della Russia. L'Europa è rimasta unita all'Ucraina fin dal primo giorno e lo rimarrà ancora per vincere e ricostruire" il Paese. (Beb)