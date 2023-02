Medio Oriente: Forze difesa israeliane, 17 arresti in diverse operazioni in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati palestinesi hanno aperto il fuoco contro una postazione militare vicino alla città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, mentre i soldati stavano effettuando operazioni in tutta la Cisgiordania. Secondo quanto riferiscono le Forse di difesa israeliane (Idf), nel corso delle operazioni sono stati arrestati 17 palestinesi ricercati dall'agenzia di sicurezza interna Shin Bet per presunta attività terroristica. In un'operazione a Nablus, nel nord della Cisgiordania, sono stati arrestati dei palestinesi ricercati. In un'altra azione a Qalqilya, dei palestinesi hanno lanciato pietre contro i militari, che hanno risposto, colpendo almeno un uomo. Infine, un'altra operazione è avvenuta a Hebron, nel sud della Cisgiordania, dove è stata fermata un'automobile sospetta, in cui è stata trovata una pistola. I quattro uomini a bordo dell'auto sono stati arrestati. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel", ieri funzionari statunitensi e palestinesi hanno confermato un rapporto secondo cui l'amministrazione di Joe Biden ha sollecitato l'Autorità nazionale palestinese (Anp) ad adottare un piano volto a rafforzare la sua presenza di sicurezza nel nord della Cisgiordania, dove gli scontri tra le forze israeliane e i gruppi armati locali sono diventati sempre più mortali. (Res)