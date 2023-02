Sardegna: dal 3 febbraio l'Isola sarà presente alla fiera turistica Balttour di Riga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio, la Sardegna sarà protagonista alla fiera “Balttour 2023”, il più grande evento del settore turistico nei Paesi Baltici, che si svolgerà a Riga (Lettonia). Lo ‘Spazio Sardegna’, all'interno d nel centro espositivo internazionale Kipsala, si estende per circa 200 metri quadrati e ospiterà quattro (una società di servizi turistici, un’associazione turistica, un resort e un tour operator) dei 250 espositori complessivi. Lo stand avrà le stesse caratteristiche delle presenze fieristiche dell’Isola negli ultimi quattro anni, con grandi schermi che trasmetteranno continuamente immagini della Sardegna e, grazie ad alcuni monitor in 3D, i visitatori potranno realizzare un viaggio virtuale nelle più belle località della Sardegna in modalità ‘immersiva’ (tecnologia che consente di essere ‘avvolti e catturati’ nelle immagini). All’interno sono previsti anche gli spazi per gli incontri commerciali e per alcune degustazioni di prodotti tipici. Alla "Balttour 2023" sono presenti più di 160 operatori provenienti da Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Turchia, Uzbekistan, Germania, Costa Rica, India, Norvegia, Ungheria, Spagna, Finlandia, Repubblica Ceca e Indonesia, oltre agli stand nazionali di Georgia, Slovacchia, Ucraina e Montenegro. (segue) (Rsc)