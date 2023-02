Sardegna: dal 3 febbraio l'Isola sarà presente alla fiera turistica Balttour di Riga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il mercato turistico dei Paesi Baltici rappresenta una nuova opportunità per la Sardegna, che punta a conquistare nuove fette di mercato con l’obiettivo di una crescita costante dei flussi – ha sottolineato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa – Presenteremo la nostra proposta turistica con le sue unicità a visitatori e operatori: una Sardegna che vuole andare ‘oltre il mare’ per puntare anche a una definitiva destagionalizzazione”. L’assessore del Turismo parteciperà alla cerimonia di inaugurazione, prevista per venerdì 3, alle 11, alla presenza del Ministro lettone per l’Economia. Alle 12.15, nello ‘Spazio Sardegna’, l’Assessore presenterà la proposta turistica isolana alla stampa internazionale. Sarà presente anche un rappresentante dell’Ambasciata italiana a Riga. Nel pomeriggio, ci sarà l’incontro con gli operatori baltici. Mentre, sabato 4, alle 11, si terrà un incontro coi rappresentanti della compagnia aeree e dell’aeroporto di Riga. In serata, nei locali della “Digital house”, ci sarà la proiezione di alcuni video promozionali della Sardegna. (Rsc)