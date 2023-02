Tim: governo segue con attenzione sviluppi dopo offerta Kkr, ribaditi obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo segue con attenzione l’offerta presentata dal "fondo Kkr per l’acquisto di una partecipazione in una costituenda società che gestisca la rete fissa di Tim, azienda che oggi ha un ruolo cruciale nei servizi di telefonia, nella realizzazione della banda larga nel nostro Paese e della infrastruttura del Polo strategico nazionale". È quanto si legge in una nota stampa del ministero delle Imprese e il Made in Italy. "Il governo - prosegue - reputa centrali la salvaguardia dei livelli occupazionali e la sicurezza di una infrastruttura strategica quale la rete nazionale di telecomunicazioni.Su questi presupposti si valuteranno gli sviluppi che riguardano la prima azienda di telefonia italiana".(Com)