Nepal: ministra Esteri Paudyal parte per visita nello Sri Lanka

- La ministra degli Esteri del Nepal, Bimala Rai Paudyal, parte oggi per una visita ufficiale nello Sri Lanka, che si concluderà il 5 febbraio, su invito dell’omologo Ali Sabry, per partecipare domani e dopodomani (3 e 4 febbraio) alle celebrazioni della 75ma Giornata dell’Indipendenza, alle quali è stata inviata come ospite speciale. Lo annuncia un comunicato degli Esteri nepalese. Durante il soggiorno a Colombo, oltre a incontrare l’omologo, la rappresentante di Katmandu sarà ricevuta dal presidente e dal primo ministro. (Inn)