Difesa: ministri Egitto e Congo-Kinshasa discutono di cooperazione militare e di sicurezza

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa e della Produzione militare dell'Egitto, Mohamed Zaki, ha incontrato l'omologo della Repubblica democratica del Congo, Gilbert Kabanda, attualmente in visita al Cairo. Lo hanno riferito i media egiziani, specificando che durante l'incontro le parti hanno affrontato gli sviluppi della situazione in ambito regionale e internazionale e le loro ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità all'interno del continente africano, alla luce delle circostanze e delle sfide attuali, nonché di accordi per aumentare la cooperazione militare e di sicurezza bilaterae in molti settori. Il ministro egiziano ha espresso il suo orgoglio per le relazioni di cooperazione militare tra le forze armate egiziane e congolesi in vari campi e l'importanza di coordinare gli sforzi militari. Il ministro congolese ha elogiato gli sforzi dell'Egitto a sostegno di tutte le questioni del continente africano per gettare le basi per la sicurezza e la stabilità e realizzare le aspirazioni dei popoli del continente, esprimendo la sua aspirazione a un maggiore coordinamento nelle questioni di interesse comune.(Cae)