Ucraina: sedici commissari Ue attesi oggi a Kiev, domani il vertice con von der Leyen e Michel

- Sedici commissari europei sono attesi oggi a Kiev per incontrare i vertici del governo ucraino in vista della giornata di domani, quando i presidenti della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del Consiglio europeo, Charles Michel, presiederanno il vertice Ue-Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky. Un vertice simbolico – il primo a livello europeo che si tiene in una zona di guerra – e carico di aspettative per quanto concerne il lato ucraino che rischiano, tuttavia, di restare disattese: secondo quanto emerge da una bozza della dichiarazione finale che verrà emessa domani vista in anteprima da “Politico”, dal summit non emergerà una decisione concreta in merito a un’accelerazione del processo di adesione all’Ue. Di certo, a Bruxelles c'è una reale volontà di mostrare solidarietà all'Ucraina su altre questioni: un accordo sul regime senza visti per i beni industriali e un nuovo "centro internazionale" per indagare sul "crimine di aggressione contro l'Ucraina”, stando alla bozza di dichiarazione finale vista da “Politico”. (Beb)