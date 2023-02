Serbia-Kosovo: non-paper, fallimento proposta europea non è un'opzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la proposta europea sul Kosovo non verrà firmata, il processo di integrazione europea di Serbia e Kosovo sarà bloccato, e congelati il sostegno e le relazioni con l'Unione europea e l'Occidente. Lo riporta un documento non ufficiale (non-paper) redatto da un diplomatico occidentale e ripreso in esclusiva dal sito albanese "Albanian post". Nel testo si dice chiaramente che "il fallimento non è un'opzione" e che l'Ue e l'Occidente non intendono più essere "osservatori passivi" delle "tattiche di ritardo" e "di blocco" di Serbia e Kosovo. "Se il Kosovo o la Serbia non saranno partner costruttivi e non firmeranno l'accordo, allora questo significherà fermare il processo di integrazione e dare vita a una potenziale inversione delle relazioni con l'Ue e dei benefici che ne derivano", poiché, riporta il testo, "il fallimento di questo processo danneggia gravemente la credibilità dell'Ue e dell'intero mondo occidentale". In questa parte del documento si annuncia quindi che sarà istituito un meccanismo di monitoraggio il quale opererà secondo un insieme di "principi per premiare o punire le parti a seconda del loro impegno nell'attuazione del processo". E a questo proposito un'altra cosa immediata da fare sarà fissare una data chiara per la firma. (segue) (Seb)