Taiwan: segretario Nato Stoltenberg a "Nikkei", dalla Cina minacce ingiustificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualunque tentativo da parte della Cina di mutare lo status quo nello Stretto di Taiwan comporterà "gravi conseguenze" per la sicurezza regionale e globale, e le minacce all'isola da parte di Pechino "non hanno giustificazioni". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una intervista al quotidiano "Nikkei", in occasione della sua visita ufficiale in Giappone. Stoltenberg si è detto preoccupato dalla retorica minacciosa e dall'"atteggiamento coercitivo" della Cina ai danni di Taiwan: l'uso della forza militare nello Stretto "avrebbe gravi conseguenze per l'Asia Orientale, ma anche per gli alleati della Nato e la sicurezza globale", ha affermato il segretario generale. Stoltenberg ha tenuto a sottolineare che per la Nato "la Cina non è un avversario", e resta anzi un interlocutore su questioni cruciali come il controllo degli armamenti e il cambiamento climatico. "Detto questo, gli alleati della Nato sarebbero negligenti se non esponessero quel che la Cina sta facendo e le sue conseguenze per la nostra sicurezza", ha aggiunto il segretario. (segue) (Git)