Filippine-Usa: Manila concede accesso esteso alle sue basi militari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, è giunto ieri nelle Filippine, seconda tappa di un viaggio ufficiale che lo ha già portato in Corea del Sud. Il segretario è impegnato in incontri con una serie di alti funzionari di governo e con i vertici militari dei due Paesi, coi quali intende discutere il futuro della cooperazione nel campo della sicurezza e la stabilità regionale. In Corea del Sud Austin ha incontrato il ministro della Difesa Lee Jong-sup, col quale ha discusso gli sforzi congiunti tesi a "rafforzare la credibilità della deterrenza estesa" degli Stati Uniti nella Penisola coreana. (segue) (Fim)