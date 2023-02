Corea del Nord: Pyongyang minaccia "dura reazione" a esercitazioni Usa-Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha minacciato oggi una "durissima reazione" all'ulteriore rafforzamento del calendario di esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti, annunciato questa settimana in occasione della visita a Seul del segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin. Un comunicato del ministero degli Esteri nordcoreano, rilanciato dalla stampa ufficiale di quel Paese, accusa Washington e i suoi alleati regionali di spingere le tensioni nella Penisola coreana "ad una linea rossa estrema". La progressiva espansione delle esercitazioni congiunte sul territorio della Corea del Sud rischia di trasformare la Penisola "in un enorme arsenale e in una zona di guerra". La Corea del nord - avverte il ministero - è pronta a reagire a qualsiasi minaccia a breve e lungo termine "con la più schiacciante forza nucleare". Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha annunciato frattanto che aerei da combattimento stealth statunitensi F-22 ed F-35 e bombardieri B1-B hanno preso parte ieri a una esercitazione aerea congiunta al largo delle coste occidentali del Paese. (segue) (Git)