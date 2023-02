Imprese: Giappone, catena di centri commerciali Aeon annuncia aumento salari part-time

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese della distribuzione al dettaglio Aeon ha annunciato che aumenterà il salario orario dei suoi dipendenti part-time di una media del 7 per cento a partire dal mese di marzo, rispondendo agli appelli del governo giapponese e alla crescente competizione per la forza lavoro nell'ambito della ripresa post-pandemia. Il piano coinvolgerà circa 400 mila lavoratori di 147 differenti controllate, che rappresentano circa l'80 per cento della forza lavoro nazionale del gruppo. L'aumento è superiore al tasso di inflazione del 4 per cento registrato in Giappone a dicembre. Aeon è il primo fruitore di lavoratori part-time del Giappone, e si ritiene sia anche responsabile del 2 per cento del lavoro irregolare nel Paese. L'annuncio potrebbe spingere altre aziende del settore ad annunciare misure analoghe. (segue) (Git)