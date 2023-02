Ucraina: Giappone pianifica vertice virtuale G7 nel primo anniversario del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende organizzare un vertice del G7 in formato virtuale il prossimo 24 febbraio, primo anniversario del conflitto in Ucraina. Lo hanno riferito fonti governative giapponesi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui il primo ministro giapponese Fumio Kishida intende invitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a partecipare all'incontro in videoconferenza. Nelle intenzioni di Tokyo, il vertice servirà a riconfermare l'impegno dei Paesi del G7 a sostenere l'Ucraina e fronteggiare unitariamente la Russia. Il Giappone ospiterà l'annuale vertice del G7 a Hiroshima nel mese di maggio. (Git)