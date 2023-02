Russia: attivista statunitense arrestata a Mosca per aver portato a passeggio un vitello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’attivista vegana statunitense, Alicia Day, è stata arrestata ieri a Mosca per aver portato a passeggio un vitello sulla Piazza Rossa. Come ha riferito l’agenzia di stampa “Interfax”, il tribunale di Mosca ha condannato Day a 13 giorni di arresto e una multa di 20 mila rubli (262 euro) per la partecipazione a una manifestazione non autorizzata e resistenza alla polizia. Secondo quando affermato dalle forze dell’ordine, Day avrebbe condotto il vitello nell’area centrale della Piazza Rossa, per poi gridare slogan come "gli animali non sono cibo". Una volta arrestata, la donna si è rifiutata di esibire i documenti alla polizia. L’attivista ha negato in tribunale che la sua manifestazione fosse di natura politica. (Rum)