Usa: Pentagono si oppone a costruzione mulino cinese vicino a un aeroporto militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza aerea degli Stati Uniti si è opposto alla costruzione di un mulino da parte della società cinese Fufeng Group nelle vicinanze di una base aerea nello Stato Usa del North Dakota. Il mulino - un progetto da 700 milioni di dollari approvato dalle autorità locali lo scorso anno - dovrebbe sorgere a Grand Fork, non lontano dall'omonima base aerea e dove una controllata del gruppo cinese con sede nello Shandong ha acquistato 150 ettari di terreni coltivati. Secondo la Forza aerea, però, il sito del progetto e la sua proprietà ne fanno una "minaccia significativa alla sicurezza nazionale". Il sindaco di Grand Fork ha riferito questa settimana che il consiglio cittadino riconsidererà la propria decisione, dopo aver ricevuto una richiesta in tal senso dal governo federale. (Was)