Cospito: ufficio stampa Orlando, dopo visita a Sassari nessuna conferenza stampa su 41 bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diversamente da quanto dichiarato dal senatore Balboni di Fratelli d'Italia, al termine della visita della delegazione Pd, di cui faceva parte il deputato Andrea Orlando, al carcere di Bancali a Sassari, non c'è stata nessuna conferenza stampa per 'criticare il 41 bis'. Il deputato Pd ha semplicemente richiamato dopo aver ribadito con decisione, anche nelle successive interviste e interventi pubblici, la piena attualità dell'istituto del 41 bis, il motivo della visita, quello di accertarsi delle condizioni di salute del detenuto, ponendo solamente un elemento di riflessione da approfondire, ovvero l'effettiva funzionalità dell'istituto del 41 bis rispetto a reati che sono in parte diversi da quelli che hanno generato questo strumento amministrativo. L'onorevole Orlando si riserva di ricorrere alle vie legali a tutela della propria onorabilità contro affermazioni diffamanti". Lo precisa in una nota l'ufficio stampa del deputato del Partito democratico, Andrea Orlando. (Com)