Sardegna: via libera dal Consiglio regionale alla Finanziaria 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Coerenza con le scelte politiche, coraggio nell'impegno delle risorse e capacità di programmazione". Sono le parole con cui il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, commenta la manovra 2023-2025 da oltre 10 miliardi di euro solo per l'annualità in corso, approvata dal Consiglio regionale. "La Sardegna può contare su un provvedimento che dà risposte concrete alle esigenze di tutti i comparti per il triennio, che va ad aggredire le emergenze e che sostiene concretamente il tessuto socio-economico sardo - prosegue Solinas -. Questa manovra accompagna con forza e decisione la ripresa della Sardegna, il cui stato di salute positivo è riconosciuto dai principali osservatori nazionali e internazionali, che hanno attestato, certificato e promosso il grande sforzo compiuto dalla Regione a sostegno delle attività produttive e delle famiglie dall'inizio della Legislatura a oggi. Un percorso che oggi prosegue grazie alle azioni della Giunta regionale e alle misure attraverso cui si articola questa Legge di stabilità". "È una legge di Stabilità che si articola in diversi interventi attraverso cui si consolidano e confermano le azioni già avviate e se ne avviano di nuove capaci di creare sviluppo e crescita", spiega l'assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Fasolino, parlando, più nel dettaglio, di "un testo che segue un progetto strategico complessivo figlio di azioni avviate e di integrazioni capaci di creare ulteriore sviluppo e crescita per il futuro della nostra terra. Abbiamo lavorato affinché il testo finale contenesse tutte quelle risposte di cui il sistema Sardegna necessita e oggi possiamo affermare con certezza di aver reso più solide le basi su cui poggerà la ripresa della nostra isola", conclude Fasolino definendo la legge di Stabilità 2023-2025 "una manovra sostanziosa e basata, in ogni sua declinazione, su principi di giustizia ed equità". Ecco le principali misure. Stadio ed altre opere pubbliche. Cinque nuove opere, compreso lo stadio, previste a Cagliari: il tema ha infatti portato alla composizione di un emendamento che configura anche una serie di opere strategiche non solo per lo sport, come lo stadio, ma anche per lo sviluppo della città. Si tratta del nuovo ospedale cittadino, del nuovo polo degli uffici regionali nella ex caserma Trieste-Stallaggio Meloni, del completamento del campus universitario di Viale La Playa (con acquisizione aree Rfi) e del potenziamento delle strutture residenziali e di ristorazione a servizio del diritto allo studio universitario lungo l'asse via Trentino, in continuità con la Casa dello Studente e il Cus. Il nuovo stadio dovrà essere realizzato secondo gli standard previsti dalle competizioni internazionali entro i termini per ospitare i campionati europei 2032. La Regione, in riferimento a queste opere, è autorizzata a sottoscrivere con il Comune di Cagliari e altri eventuali Enti pubblici un accordo di programma per la predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali che le comprenda. Le risorse ammontano a 50 milioni di euro: 3 milioni per il 2023, 15 milioni per il 2024, 32 milioni per il 2025, con la possibilità per la Giunta di procedere con una propria delibera per il reperimento delle altre risorse statali necessarie (Accordo Stato-Regione 2019). (segue) (Rsc)