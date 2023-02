Usa: Biden incontra McCarthy, pronti a lavorare insieme ma innalzamento tetto al debito non negoziabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, con cui ha avuto un colloquio “franco e sincero”. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. Il presidente Usa ha ribadito la sua disponibilità a “continuare a lavorare insieme in buona fede”, ricordando a McCarthy che è “dovere di entrambe le parti al Congresso fare in modo di evitare una catastrofe economica per il Paese”, facendo riferimento alla necessità di innalzare il tetto al debito federale raggiunto nelle ultime settimane. “Il presidente ha sottolineato che i cittadini si aspettano che il Congresso onori il suo dovere, come ha già fatto tante volte in passato: questo non è negoziabile”, si legge nella nota, in cui Biden ha ribadito di essere pronto a discutere con le forze politiche nuovi provvedimenti per la riduzione del deficit federale. (Was)