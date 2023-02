Usa: 20 procuratori generali contro distribuzione farmaci abortivi per posta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori generali di 20 Stati Usa a guida repubblicana hanno inviato una lettera congiunta alle catene di farmacie Walgreens e Cvs, denunciando come "insicuri e illegali" i piani dei due gruppi per la distribuzione postale delle pillole abortive. Nella lettera, i procuratori generali citano il Comstock Act del 1873, e affermano che la legge federale proibisce tassativamente di utilizzare i servizi postali per inviare farmaci "utilizzati o applicati per procurare aborti". I procuratori evidenziano inoltre che tale pratica è espressamente vietata dalla normativa di diversi Stati dell'Unione, come il Missouri. Il mese scorso il dipartimento di Giustizia ha pubblicato un parere legale in proposito, sostenendo che l'invio per posta dei farmaci abortivi mifepristone e misoprostol non costituisca una violazione del Comstock Act. Secondo i 20 procuratori generali, però, "ad essere vincolante è il testo di legge, e non il parere legale dell'amministrazione Biden. (...) Rigettiamo la bizzarra interpretazione dell'amministrazione, e ci aspettiamo che le corti giudiziarie faranno altrettanto", afferma la missiva. (segue) (Was)