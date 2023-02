Myanmar: inviato all'Onu sollecita Paesi vicini a varare sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Myanmar alle nazioni Unite, Kyaw Moe Tun, ha sollecitato i Paesi vicini al suo e la comunità internazionale a intensificare la pressione sanzionatoria sulla giunta militare birmana, due anni dopo il golpe militare che ha deposto il governo eletto della consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. Intervistato dal quotidiano "Nikkei", l'ambasciatore - nominato dall'amministrazione democratica deposta, e che la giunta ha tentato invano di richiamare a seguito del golpe - ha chiesto la fine dei "flussi finanziari e della vendita di armi alle forze armate" birmane. Kyaw Moe Tun ha inoltre sollecitato gli Stati a riconoscere e "interloquire con il governo di unità nazionale" istituito a settembre 2021 da deputati in esilio e gruppi di resistenza armata alla giunta. Le aziende del Giappone e di altri Paesi "dovrebbero interrompere ogni tipo di attività nel Myanmar", e ogni flusso finanziario dovrebbe essere sottoposto a due diligence, dal momento che i militari potrebbero "usare i fondi per uccidere civili e acquistare armi". Secondo Kyaw Moe Tun, il governo militare birmano "è molto preoccupato" dalle pressioni internazionali, e per questa ragione ha intensificato i contatti con la Russia e la Cina. "La comunità internazionale deve dimenticare l'approccio della carota e del bastone. L'approccio del solo bastone è l'unico che possa funzionare", ha affermato l'ambasciatore. (segue) (Git)