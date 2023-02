Myanmar: inviato all'Onu sollecita Paesi vicini a varare sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni fa un colpo di stato militare in Myanmar rovesciava il governo di Aung San Suu Kyi, il cui partito, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd), aveva nettamente vinto le elezioni del novembre 2020, un risultato contestato dalle forze armate, rappresentate politicamente dall’Unione per la solidarietà e lo sviluppo (Usdp), ridotta al minimo storico. Ieri, nel secondo anniversario del golpe, gli attivisti per la democrazia hanno manifestato con proteste silenziose nelle principali città, in particolare a Yangon; in alcune zone commerciali e su diversi ponti sono apparsi anche striscioni e fotografie della consigliera di Stato deposta e premio Nobel per la pace nel 1991. La giornata, però, è stata segnata soprattutto dall’annuncio da parte del Consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza (Ndsc) di una proroga ulteriore, altri sei mesi, dello stato di emergenza imposto col golpe, al quale si è accompagnata una feroce repressione, rivendicata dalla giunta guidata da Min Aung Hlaing come una legittima campagna contro i “terroristi”. Secondo l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp) dal primo febbraio 2021 il regime ha ucciso 2.940 persone e ne ha arrestate 17.572, di cui 13.763 ancora detenute. Alla giunta, che si è data il nome ufficiale di Consiglio per l’amministrazione dello Stato (Sac), si contrappone un esecutivo in esilio con un limitato riconoscimento internazionale, il Governo di unità nazionale (Nug), che oggi ha rilanciato la sua sfida: porre fine, insieme ai gruppi etnici alleati, alla presa di potere illegale dei militari. (segue) (Git)