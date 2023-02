Myanmar: inviato all'Onu sollecita Paesi vicini a varare sanzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove sanzioni sono state annunciate da Paesi occidentali in occasione del secondo anniversario. L’Australia è stata l’ultima, dopo il recente rientro dal Myanmar di un suo cittadino, Sean Turnell, economista ed ex consulente di Aung San Suu Kyi, arrestato pochi giorni dopo il golpe e detenuto per più di un anno e mezzo. Le misure di Canberra colpiranno 16 individui, membri del governo militare di Naypyidaw, e due “entità controllate dalle forze armate”, ritenuti responsabili di “gravi violazioni dei diritti umani”. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato altre sanzioni contro sei persone e tre entità; tra queste ultime la Commissione elettorale e due compagnie minerarie legate al ministero delle Risorse naturali. Il Canada e il Regno Unito hanno varato a loro volta sanzioni mirate, in particolare per ostacolare il rifornimento di carburanti per aerei, usati per i raid contro gli oppositori. (segue) (Git)