Myanmar: inviato all'Onu sollecita Paesi vicini a varare sanzioni (6)

- Questi e altri problemi sollecitano soprattutto l’Asean, che non ha mai riconosciuto il governo militare birmano e lo ha escluso dai suoi vertici, ma di fatto non è riuscita a esercitare una pressione sufficiente né una mediazione decisiva. Alla fine del suo turno di presidenza dell’Associazione, lo scorso dicembre, il governo della Cambogia ha ammesso che il dialogo è tanto prioritario quanto arduo perché le parti sono lontanissime, “divise da oceani”. Il ministro degli Esteri cambogiano, Prak Sokhonn, che in qualità di inviato speciale dell’Asean ha effettuato due visite in Myanmar e incontrato rappresentanti del governo militare, di sette organizzazioni etniche armate e di otto partiti politici, ha concluso che i colloqui non possono iniziare perché le posizioni di partenza sono inconciliabili. Le precondizioni che la giunta pone al dialogo con l’opposizione sono tre: non cercare di abbattere il Consiglio per l’amministrazione dello Stato, non cercare di sostituirlo e accettare come base la Costituzione del 2008. Per il governo ombra, invece, il Tatmadaw (le forze armate) dovrebbe passare sotto il controllo politico civile e il generale Min Aung Hlaing dovrebbe essere arrestato. (segue) (Git)