Indonesia: Pertamina Geothermal Energy punta a Ipo da 653 milioni di dollari

- Pertamina Geothermal Energy (Pge), divisione per l'energia geotermica del colosso petrolifero indonesiano Pertamina, punta a raccogliere 9.780 miliardi di rupie indonesiane (653,3 milioni di dollari) tramite un'offerta pubblica iniziale (Ipo) entro la fine di febbraio. I piani dell'operazione finanziaria prevedono il collocamento di più di 10 miliardi di azioni, che rappresentano il 25 per cento del capitale di Pge. I fondi raccolti sul mercato verranno utilizzati dall'azienda per espandere la propria capacità e sviluppare ulteriormente il potenziale geotermico dell'Indonesia, come riferito ieri da dirigenti di Pertamina. L'Ipo sarà la prima di una unità di Pertamina da alcuni anni a questa parte. La compagnia, interamente controllata dallo Stato, è la prima in Indonesia per volume patrimoniale e fatturato. (Fim)