Pacifico: Usa annunciano avvio delle attività dell’ambasciata nelle Isole Salomone

- Gli Stati Uniti hanno aperto oggi una rappresentanza diplomatica a Honiara, nelle Isole Salomone. L’apertura dell’ambasciata, ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è un “simbolo della nostra partnership e del nostro impegno nei confronti della regione indopacifica”. Il capo della diplomazia di Washington ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno “grande considerazione” per il rapporto con le Isole Salomone, ribadendo l’impegno a lavorare per una maggiore collaborazione nel campo dello sviluppo economico, del contrasto alla pandemia di Covid-19 e della lotta al cambiamento climatico. “La nuova ambasciata ci consentirà di avere una interlocuzione rafforzata con i nostri partner nel Pacifico”, ha concluso Blinken. (Was)