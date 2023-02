Cospito: Sisto, da Nordio disponibilità a riferire ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza "è a difesa del ministro Nordio. La denuncia alla Procura, astrattamente, potrebbe legittimare il blocco di qualsiasi attività. Ma il ministro della Giustizia ha spiegato che, nonostante l'attività degli inquirenti, noi andremo avanti nei nostri accertamenti. Mi sembra un atteggiamento aperto ad una disponibilità all'approfondimento". Lo ha affermato il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, durante la puntata di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. In riferimento alle notizie su Alfredo Cospito, citate nell'Aula della Camera dal deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, Sisto ha proseguito: "Nordio ha detto che si tratta di dati sensibili, un'espressione corretta secondo me. E ha disegnato quattro accertamenti da compiere: comprendere il tipo di atti, il livello di segretezza, se e chi potessi averne conoscenza e se il destinatario potesse divulgarli o condividerli con terzi. Questi quattro quadranti saranno oggetto di un approfondito esame da parte del ministro, che trarrà le sue conclusioni. Nordio si è reso disponibile, ovviamente, a fare un report alla Camera di questi approfondimenti". (Rin)