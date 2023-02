Francia: presentata al Consiglio dei ministri la legge sull'immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al Consiglio dei ministri francese è stato presentato il disegno di legge sull'immigrazione. Il testo prevede una serie di misure destinate ad agevolare le espulsioni dei migranti irregolari, soprattutto quelli condannati in Francia. Al tempo stesso, l'esecutivo del presidente Emmanuel Macron vuole agevolare la regolarizzazione dei migranti senza permesso di soggiorno impiegati in quei settori professionali dove c'è carenza di manodopera, come la ristorazione o l'edilizia. Il progetto, però, dovrà affrontare in Parlamento le opposizioni di destra e di sinistra contrarie al testo. Al termine del Consiglio dei ministri il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, si è detto certo che si troverà "un compromesso senza snaturare il testo". (Frp)