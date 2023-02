© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi, alle 22, la consultazione in Rete sulla proposta di modifica del Codice etico del Movimento cinque stelle. Su un totale di 25.613 votanti, hanno votato sì in 24.088, hanno votato no in 1.525. Lo rende noto il sito del M5s. (Rin)