Usa: presidente Camera dopo colloquio con Biden, su tetto al debito possiamo trovare punto in comune

- La Casa Bianca e il Congresso possono trovare “un punto in comune” nelle discussioni sull’innalzamento del tetto al debito federale. Lo ha detto il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, al termine del suo incontro odierno con il presidente Joe Biden. “Abbiamo visioni differenti, ma abbiamo comunque parlato degli obiettivi che intendiamo perseguire: credo che sia possibile trovare un punto in comune”, ha detto, aggiungendo che la spesa pubblica negli Stati Uniti è “fuori controllo, e non è sostenibile”. (Was)