Giustizia: Paita (Azione-Iv) a Scarpinato, gli rinfresco la memoria

- In merito alle dichiarazioni del senatore Scarpinato, "vorrei rinfrescargli la memoria. Punto primo. Scarpinato è stato smentito sulla trattativa Stato-mafia anche dal tribunale d’Appello, è vero. Punto secondo. In merito al riferimento di Renzi a Palamara, basta leggere il libro dello stesso Palamara per capire che ciò che Renzi ha affermato è vero. Possibile che Scarpinato non ricordi? E che non ricordi nemmeno di Montante? Infine, quanto al processo che ha lambito il Quirinale durante la presidenza Napolitano, davvero Scarpinato ha ancora il coraggio di parlare?". Lo afferma in una nota Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato. (Com)