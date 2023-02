© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Giornata conclusiva del VII Congresso della Cgil di Roma e del Lazio 'Il lavoro crea il futuro'. Alle ore 12.30 sono previste le conclusioni del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. I lavori congressuali proseguiranno poi nel pomeriggio per arrivare, in serata, all'elezione del nuovo segretario generale della Cgil regionale.Roma, Centro Congressi Frentani, via dei Frentani, 4 (ore 9:30)- Alla presenza del Capo della Polizia Lamberto Giannini, la Polizia di Stato e Rai Documentari presentano il docufilm "Senza rete". L'evento al quale parteciperanno, oltre agli studenti delle scuole romane, il presidente della Rai Marinella Soldi ed i genitori di Alessandro Cascone, il giovane tredicenne di Gragnano vittima di bullismo, è l'occasione per riflettere sui rischi che nasconde la rete.Roma, Auditorium Parco della Musica (ore 10)- Presentazione del Frecciarossa con una speciale livrea dedicata a Ducati Corse. In questa occasione sarà possibile vedere anche la nuova Ducati Desmosedici GP 2023 che correrà il prossimo campionato di MotoGP. Interverranno: Luigi Ferraris, amministratore delegato Gruppo Ferrovie dello Stato, Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse, Francesco “Pecco” Bagnaia, Pilota Ufficiale Campione MotoGP 2022.Roma, stazione Termini, binario 1 (ore 11) (segue) (Rer)