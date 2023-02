Usa: da gruppo bipartisan di senatori proposta per limitare vendite di petrolio alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori bipartisan ha avanzato una proposta di legge per limitare le vendite di petrolio proveniente dalle riserve strategiche degli Stati Uniti alla Cina. Il testo, promosso soprattutto dal senatore democratico Joe Manchin e dal repubblicano Ted Cruz, impedirebbe alle aziende controllate (parzialmente o totalmente) dal governo di Pechino o dal Partito comunista cinese di acquistare petrolio proveniente dalle riserve strategiche, a meno che non abbiano intenzione di venderlo fuori dalla Cina. “Lo scopo è limitare i rischi per la sicurezza energetica degli Stati Uniti derivanti dalla vendita di petrolio alla Cina”, ha commentato Manchin. (Was)