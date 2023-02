Brasile: Senato, Girao ritira la candidatura alla presidenza, corsa a due tra Pacheco e Marinho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Eduardo Girao, del partito Podemos, ha ritirato la sua candidatura alla presidenza del Senato del Brasile. Con l'uscita dell'unico outsider, la competizione per l'elezione del nuovo presidente del Senato è una corsa a due tra il presidente uscente, Rodrigo Pacheco, e l'ex ministro del governo Bolsonaro, Rogerio Marinho. Il primo, dato come favorito dalla stampa, è sostenuto dai partiti che formano la base parlamentare del governo di Luiz Inacio Lula da Silva. Il secondo è sostenuto dal Partito liberale (Pl), lo stesso dell'ex presidente Jair Bolsonaro, e dai partiti dell'opposizione. Le operazioni di voto sono iniziate al termine della cerimonia di insediamento dei nuovi 27 senatori eletti alle elezioni dello scorso 2 ottobre. La sessione per l'elezione di presidente è a scrutinio segreto. Le operazioni di voto sono coordinate dal senatore più anziano. Saranno eletti anche un vicepresidente, quattro segretari e quattro supplenti. Per essere eletto, il candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti al primo turno o essere il più votato al secondo turno. Il mandato dura due anni. (Brb)