Cospito: Meloni, Stato rimane fermo di fronte alle minacce

- "Di fronte alle minacce dei mafiosi, come a quelle dei terroristi, noi ci chiediamo se il governo stia eccitando la piazza? Io, francamente, rimango un po' di stucco. Di fonte alle minacce, lo Stato rimane fermo perché io credo che lo Stato debba rimanere fermo di fronte alle minacce di mafiosi e terroristi. Dobbiamo rimettere le cose nella giusta direzione, bisogna capire chi crea il problema e chi non lo crea, perché il problema non lo ha mica creato il governo. Il problema lo hanno creato delle persone che decidono deliberatamente di sfidare lo Stato italiano". Lo ha affermato, in merito alla vicenda di Alfredo Cospito, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento telefonico alla trasmissione "Stasera Italia", su Rete4. "Il governo non ha fatto assolutamente niente, perché non gli compete decidere su questa materia, che compete alla giustizia - ha aggiunto il capo dell'esecutivo -. Noi abbiamo auto di funzionari dello Stato italiano, delle ambasciate, che saltano in vari posti d'Europa, continue minacce allo Stato da parte di questi anarchici e la domanda è se il governo stia incitando la piazza? Io, francamente, rimango un po' allibita. Qui c'è della gente che sfida apertamente lo Stato italiano dicendo: 'O si fa come diciamo noi o rischiate di vedere in buona sostanza le vostre macchine messe a fuoco'. Gente che dichiara apertamente: 'Noi colpiremo se le cose non vanno come diciamo noi', che chiede in cambio che l'Italia non applichi il carcere duro verso mafiosi e terroristi". (Rin)