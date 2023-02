© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfida non è al governo, la sfida è allo Stato e ci riguarda tutti. Non è un tema di politica, non è un tema di destra e di sinistra". Lo ha detto, in merito alla vicenda di Alfredo Cospito, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento telefonico alla trasmissione "Stasera Italia", su Rete4. (Rin)