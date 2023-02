Sardegna: via libera dal Consiglio regionale alla Finanziaria 2023-2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuole. Per la prima volta la Sardegna potrà conoscere lo stato delle scuole. Grazie al provvedimento sullo studio sulle caratteristiche strutturali degli edifici, i Comuni potranno contare su 8 milioni di euro. Nel dettaglio, viene autorizzata per il 2023 la spesa di 8 milioni di euro finalizzata alla realizzazione di uno studio sullo stato di fatto degli edifici scolastici al fine di migliorare il livello di dettaglio delle informazioni sulle scuole, evidenziare eventuali interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e verificare l'acquisizione di certificazioni obbligatorie. Sanità e politiche sociali. Previsto l'incremento del fondo sanitario per 51 milioni (137 milioni nel 2024, 8 milioni nel 2025). Per quanto riguarda la continuità assistenziale sanitaria (guardie mediche) sono stanziati 50 milioni di euro, i cui primi 10 riguarderanno il 2023. Altri 10 milioni di euro annui sono stati stanziati per assicurare la perequazione contrattuale del personale del servizio sanitario regionale dopo decenni di disparità retributiva tra le aziende. Tra le altre misure più importanti i 3 milioni di euro per l'anno in corso destinati all'attivazione di procedure assunzionali per l'attivazione delle Unità di continuità assistenziale, Uca, che consentiranno di assicurare al territorio prestazioni specialistiche nell'ambito della medicina convenzionata. Previsti incentivi per lo smaltimento delle liste d'attesa: 3 milioni di euro per il 2023 per garantire una remunerazione aggiuntiva per i medici che garantiranno appunto prestazioni aggiuntive. La manovra ha anche autorizzato la spesa di 150 mila euro per ciascuno degli anni 23 e 24 per l'attivazione di corsi di formazione per operatori socio-sanitari a tutolo gratuito, una misura che va anche incontro alle esigenze occupazionali dei giovani sardi. A favore degli Enti locali è stato previsto l'incremento del finanziamento (5 milioni l'anno), necessario a garantire l'inserimento dei minori nelle strutture socio-sanitarie. Tra gli altri interventi: sono stati aumentati del 25% gli importi degli assegni mensili per i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido e sono stati autorizzati i lavori di adeguamento e messa a norma di una struttura con vocazione riabilitativa nel Comune di Guspini, incrementando il tetto di spesa a partire dal 2024 di 5 milioni di euro (6 milioni per il 2025). Quest'ultimo intervento garantirà una più ampia gamma di prestazioni riabilitative che al momento non esiste. Enti locali. Agli 8 milioni di euro per lo studio sullo stato degli edifici scolastici, si aggiungono 9 milioni nel triennio affinché i Comuni possano adottare gli strumenti urbanistici adeguati al Piano paesaggistico regionale, Ppr, e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino unico regionale, Pai (l'adeguamento dei Puc consente una corretta pianificazione dello sviluppo dei territori). I Comuni sono anche beneficiari delle risorse destinate alla progettazione di opere contro il dissesto idrogeologico. Ammonta invece a due milioni e mezzo il finanziamento per i piani di protezione civile comunali. Confermate inoltre le risorse per il Fondo unico: si tratta di 553 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 (di cui 484.705 milioni a favore dei comuni). Per le compagnie barracellari è stato autorizzo per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 lo stanziamento di 550mila euro per l'organizzazione e il funzionamento (1 milione e 650mila euro in totale). Le risorse vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate dalla Giunta Solinas, che per ciascuna delle annualità aveva già previsto uno stanziamento complessivamente di 4.550.000. (segue) (Rsc)