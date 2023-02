Sardegna: via libera dal Consiglio regionale alla Finanziaria 2023-2025 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dissesto idrogeologico. Stanziati 149 milioni nel triennio per il "pacchetto mitigazione rischio idrogeologico", che prevede 39 milioni nel triennio per la progettazione (13 ad annualità in favore dei Comuni) e 110 milioni destinati alle opere di mitigazione e gestione del dissesto idrogeologico (30 milioni nel 2023 e 40 negli anni successivi). Lavori pubblici. Previsti 10 milioni di euro per l'efficientamento degli invasi. Sempre sul fronte idrico: Ploaghe, Baunei, Barisardo e Dorgali potranno contare sulle risorse per la realizzazione di serbatoi di accumulo della risorsa idrica a uso potabile e l'adeguamento delle reti di distribuzione (sette milioni e mezzo nel triennio destinati a Opere e Infrastrutture di Sardegna, Ois, in qualità di soggetto attuatore). Incrementate le risorse per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e altre opere minori (3 milioni e mezzo nel triennio). Incrementata anche la dotazione finanziaria per la viabilità provinciale e comunale (8 milioni nel triennio). All'Agenzia per l'edilizia residenziale pubblica, Area, vanno 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 per evitare l'aumento dei canoni di locazione a carico degli assegnatari. Efficientamento energetico. Stanziati 70 milioni per il "pacchetto efficientamento energetico", che prevede la concessione di contributi in conto capitale per le imprese e le famiglie al fine di favorire l'efficientamento energetico e la conseguente riduzione dei costi per l'energia. Obiettivo: fare in modo che già dal 2023 le bollette siano più "leggere". Le risorse si aggiungono ai 37 milioni di euro già stanziati con l'ultima variazione di bilancio in favore degli Enti locali per fronteggiare il caro energia. Lavoro. Venti milioni per il "pacchetto occupazione", che prevede una serie di interventi volti a favorire le politiche attive del lavoro, quale nuovo strumento indirizzato ad accompagnare il reinserimento e/o l'inserimento lavorativo dei soggetti inoccupati e disoccupati. È stata anche autorizzata per il 2023 a favore del Comune di Cagliari la spesa di 500mila euro per l'erogazione di contributi volti a sostenere attività economiche produttive e professionali che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno in corso a causa di interdizioni al transito pedonale per motivi di sicurezza (è il caso dell'interdizione al traffico di via Dettori a causa dei cedimenti). Agricoltura. Massima attenzione all'intero comparto agricolo. La legge di stabilità stanzia 23 milioni l'anno per compensare le perdite sulla programmazione comunitaria (Pac) 2023-2027. Ammontano invece a 2 milioni di euro le risorse destinate allo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso Laore. Grandi eventi. Trovano copertura nella Finanziaria i grandi eventi tra cui, per il 2023, la spesa di oltre 6 milioni di euro per promuovere la destinazione Sardegna grazie all'organizzazione della 37esima edizione dell'America's Cup Barcellona 2024, in occasione dell'evento programmato a Cagliari "America's Cup Word Series-Cagliari 2023. Figurano tra gli grandi eventi finanziati anche il campionato del mondo di motocross di Riola sardo (580 mila euro), la Coppa del mondo in acque libere (400 mila euro) e il campionato del mondo di Kite (150 mila euro). Inseriti anche 15 milioni nel 2023 per la concessione di contributi a fondo perduto per i programmi di investimento delle imprese artigiane. (Rsc)