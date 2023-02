Ucraina: amministratrice Usaid incontra procuratore generale Kostin, focus su crimini di guerra dei russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, ha incontrato il procuratore generale ucraino, Andriy Kostin, per discutere il futuro della collaborazione tra l’agenzia e il governo di Kiev nella documentazione e nelle indagini sui crimini di guerra commessi dai militari russi durante il conflitto. L’amministratrice, riferisce una nota, ha ribadito l’impegno dell’agenzia a lavorare con le autorità ucraine per mettere il Cremlino di fronte alle proprie responsabilità relativamente alla perdita di vite umane e ai danni provocati dall’invasione. Le parti hanno anche sottolineato la necessità di un meccanismo internazionale per la compensazione. (Was)