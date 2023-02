Lazio 2023: Droghei (Pd), aderisco a piattaforma tutela diritti Lgbtqia+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È con grande entusiasmo che aderisco alla piattaforma per il contrasto alla discriminazione verso le persone Lgbtqia+. Così in una nota la candidata del Pd alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, Emanuela Droghei. "Combattiamo insieme contro l´omofobia e il pregiudizio. Lottiamo perché tutte le richieste avanzate dalle associazioni si trasformino in progetti ed iniziative concreti. Io ci sono e sarò al loro fianco. Perché è giusto e perché i diritti siano di tutte e di tutti”, conclude. (Com)