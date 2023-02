Cospito: De Priamo (Fd'I), relazione Nordio esaustiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella relazione di oggi in Senato, "il ministro Nordio ha sancito in maniera chiara e inoppugnabile la legittimità del 41 bis, comminato da organismi giudiziari e non dal governo, a Cospito e, soprattutto, ha evidenziato il rischio che eventuali cedimenti sulle richieste di alleggerire o abrogare il regime del carcere duro aprirebbero delle falle nel sistema di contrasto ai crimini di mafia e terrorismo. Quando gli organi giudiziari ravvisano un'esigenza cautelare di maggior rigidità, il compito degli apparati dello Stato è sostenere quelle decisioni nei limiti prefissati dalla legge. Il 41 bis va mantenuto e rimane uno strumento fondamentale nel contrastare i reati più efferati commessi dal crimine organizzato". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. (Com)