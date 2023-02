© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Conferenza stampa di presentazione degli obiettivi del Coordinamento Verdi e Sinistra in Campidoglio. Intervengono: i consiglieri comunali Nando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, il Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri, l'assessore del Municipio Roma X Guglielmo Calcerano.Roma, Campidoglio (ore 13)- Presentazione del libro "Via Argine 310. Whirlpool Napoli, storia di una lotta". Con la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento di via Argine. Alla presentazione intervengono: Carmen Nappo, lavoratrice ex Whirlpool di Napoli, Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil, Rosario Rappa, responsabile nazionale del Mezzogiorno per la Fiom-Cgil, Salvatore Cannavò, giornalista de Il Fatto Quotidiano, Loriana Lucciarini, autrice.Roma, Casetta Rossa, via Magnaghi 14 (ore 18) (segue) (Rer)