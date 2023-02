Medio Oriente: “Axios”, da Blinken pressioni su Anp per far accettare piano Usa per la sicurezza in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha esortato il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, ad accettare il piano proposto dagli Stati Uniti per ripristinare la sicurezza e il controllo dell’Anp nelle città di Jenin e Nablus, al centro delle recenti tensioni in Cisgiordania. Fonti anonime hanno confermato al portale di informazione “Axios” che il governo federale degli Stati Uniti sta portando avanti uno sforzo diplomatico per normalizzare le tensioni in Cisgiordania, alla luce di “un indebolimento del controllo dell’Autorità nazionale palestinese” che sarebbe alla base della recente escalation. Durante l’incontro di ieri, Blinken ha esortato Abbas ad accettare il piano elaborato dal tenente generale Michael Fenzel, coordinatore della sicurezza statunitense per l’Anp, che garantirebbe il controllo dell’Autorità sulle due città e porrebbe le basi per addestrare una forza speciale palestinese che si occuperebbe di contrastare le milizie attive nella regione. (Was)