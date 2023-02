Usa: sparatoria in metropolitana a Washington, un morto e tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di un morto e tre feriti il bilancio finale della sparatoria avvenuta questa mattina nella stazione Potomac Avenue della metropolitana di Washington. La polizia ha annunciato di avere fermato un sospettato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino locali. Stando alle informazioni fornite dal vice capo del dipartimento locale della polizia metropolitana, Ashan Benedict, il sospettato (il cui nome non è stato diffuso) avrebbe prima minacciato i passeggeri dell’autobus su cui si trovava, per poi scendere e sparare contro una prima persona, colpendola alle gambe. L’uomo sarebbe poi entrato nella stazione della metropolitana, sparando ad una seconda persona dopo un “breve alterco”. Il disordine sarebbe continuano anche sul treno, finché alcuni passeggeri non hanno provato a bloccare l'uomo. Un impiegato della metropolitana è morto dopo aver tentato di difendere una dei passeggeri. (Was)