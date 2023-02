Cospito: Meloni, consiglio prudenza e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda di Alfredo Cospito "consiglio prudenza". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento telefonico alla trasmissione "Stasera Italia", su Rete4. "Ho letto titoli di giornali che dicevano: 'La Meloni vuole far morire in carcere Cospito', e leggo dichiarazioni di anarchici che dicono 'Noi colpiremo con le armi rivoluzionarie chi dovesse essere mandante di qualsiasi cosa accadesse a Cospito'. Quindi, consiglio responsabilità - ha osservato il capo dell'esecutivo -. Io, negli ultimi giorni, quando ho incontrato dei giornalisti, i giornalisti mi hanno fatto una domanda su questo tema, quindi il tema non lo abbiamo alimentato noi. Abbiamo avuto un primo attentato incendiario verso un funzionario di un'ambasciata, poi abbiamo avuto un altro attentato: una situazione che si surriscaldava, e noi abbiamo attivato quel che dobbiamo attivare, abbiamo fatto il nostro lavoro. Il caso è montato non per volontà nostra. Si è ritenuto di avviare questo dibattito, ma non lo ha avviato il governo". Meloni ha proseguito: "Il ministro Nordio ha risposto nel merito, noi abbiamo portato la vicenda in Consiglio dei ministri per capire le condizioni di salute, perché intanto Cospito era stato trasferito in una struttura che potesse monitorarne meglio le condizioni di salute, e per chiedere ai ministri competenti Piantedosi e Tajani quale fosse la situazione di sicurezza. Questo abbiamo fatto noi, questo è il lavoro che abbiamo fatto". (Rin)