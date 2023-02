Usa-Algeria: vice segretaria Sherman sente ministro Esteri, focus su sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza regionale. Durante la telefonata, riferisce una nota, la vice segretaria ha ringraziato il governo algerino per il contributo alla stabilità della regione e per il tentativo di mediare nel processo di normalizzazione del conflitto israelo-palestinese. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione nel Sahel e nel Sahara occidentale. Entrambe le parti hanno riconosciuto i danni provocati a livello globale dalla guerra in Ucraina, e ribadito il sostegno all’integrità territoriale del Paese, nel rispetto dello statuto delle Nazioni Unite. (Was)