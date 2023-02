Usa: Camera, repubblicani chiedono di rimuovere deputata democratica Omar dalla commissione Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno presentato una risoluzione per rimuovere la deputata democratica Ilhan Omar dal suo incarico nella commissione Esteri. La camera bassa del Congresso Usa ha approvato la mozione con 218 voti favorevoli e 209 contrari, permettendo il passaggio del testo in aula per il relativo dibattito. Una data per la votazione finale non è ancora stata fornita, ma il leader della maggioranza repubblicana alla Camera, Steve Scalise, ha detto martedì ai giornalisti che il Partito dispone dei voti necessari per rimuovere la Omar dal suo incarico in commissione. (Was)