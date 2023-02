Tim: fondo Kkr potrebbe presentare offerta su rete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nel 2021, il fondo statunitense aveva fatto arrivare al cda di Tim una manifestazione d’interesse “indicativa e non vincolante” per tutta la compagnia a 0.505 euro per azione ordinaria o risparmio, che però non ebbe seguito. In questo caso, si punterebbe però solo alla rete. Al momento non ci sono conferme ufficiali della proposta e di conseguenza non c’è un commento del governo, che fin qui ha fatto sapere di voler riportare la rete nazionale sotto controllo pubblico. (Rin)