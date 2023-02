Cospito: Gianassi (Pd), Delmastro e Donzelli si dimettano, non arretreremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, "non ha potuto difendere il sottosegretario Delmastro e il vicepresidente del Copasir, Donzelli, per la divulgazione delle informazioni sensibili e riservate di ieri. E anche se ha preso tempo l’esito dell’indagine da lui avviata è ovviamente scontato: Nordio non potrà mai sostenere che il sottosegretario può fornire a terzi informazioni riservate e che i parlamentari hanno presso il ministero della giustizia libero accesso alle informative delicatissime del Dap per poi divulgarle. I fatti ormai sono chiari: i due hanno diffuso informazioni delicatissime e riservate e ciò è stato fatto per usarle come clava contro il principale partito di opposizione nel dibattito politico. Più dignitoso per Delmastro e Donzelli a fare subito un passo indietro senza sottoporsi a questa umiliante e prolungata esposizione. Tanto noi non arretreremo di un millimetro e andiamo fino in fondo a questa vicenda". Lo dichiara in una nota il capogruppo in commissione Giustizia del Partito democratico alla Camera, Federico Gianassi. (Com)