Marocco: premier Akhannouch, Spagna ha avuto coraggio di adottare visione storica su Sahara occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna "ha avuto il coraggio di adottare una visione storica e realistica" sul Sahara occidentale "che qui apprezziamo". Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", lo ha detto il primo ministro marocchino, Aziz Akhannouch, durante il suo intervento a un forum di affari in occasione dell'incontro di alto livello tra i due Paesi in corso a Rabat. Akhannouch ha spiegato che le relazioni bilaterali tra la Spagna e il suo Paese sono entrate in "una nuova fase" grazie al sostegno del governo di Pedro Sanchez al piano di autonomia presentato dal Marocco sul Sahara, facendo riferimento alle "relazioni profondamente storiche" tra i due Paesi. Tuttavia, il premier ha ammesso che queste relazioni "hanno subito alti e bassi a causa di problemi e incomprensioni", ma si sono sempre trovate le "soluzioni giuste per superare queste crisi". "Abbiamo imparato insieme che, nel corso della storia, siamo sempre più forti se siamo insieme", ha sottolineato il leader di Rabat. Nel campo dell'energia, Akhannouch ha ricordato che in precedenza il gas ricevuto dalla Spagna passava attraverso il Marocco. Ma ha sottolineato che ora, "a causa della nuova situazione geopolitica", la Spagna ha dimostrato "grande maturità" nel mantenere questo gasdotto: "il flusso ora scorre in direzione opposta" grazie al gas che viene inviato dalla Spagna al Marocco. Per il primo ministro marocchino, le relazioni sono ormai solide e basate su una dinamica positiva, tanto che il Marocco è il primo partner extra-Ue della Spagna dopo Cina e Stati Uniti, nonché il primo esportatore di prodotti spagnoli in Africa e nel mondo arabo. Akhannouch ritiene che questa dinamica stia andando "nella giusta direzione", con scambi commerciali per un valore di 17 miliardi di euro, con un aumento del 21 per cento degli scambi nell'ultimo decennio, otto punti ogni anno. Il premier ha poi evidenziato che il 2019 è stato un anno di riferimento prima della pandemia di coronavirus, con la costituzione di 600 aziende in Marocco con capitale spagnolo e 20 mila aziende spagnole che esportano i loro prodotti e servizi nel Regno del Marocco. (Spm)